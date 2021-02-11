Ремонт по программе «Моя новая школа» в общеобразовательном учреждении в Старопестерево Беловского района должны были закончить еще в прошлом году, но поставленные сроки оказались сорваны. По поручению губернатора Сергея Цивилева на объекте прошло заседание оперативного штаба с участием родителей школьников, представителей подрядчика и муниципалитета.

«В социальных сетях ко мне обратились родители учеников школы в Старопестерево. Этот объект должны были отремонтировать по программе «Моя новая школа» еще в прошлом году, но под разными предлогами подрядчик до сих пор не закончил работы. В результате ребята до сих пор ездят учиться в школу соседнего поселка Снежинский. Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов провел в Беловском районе заседание оперативного штаба, куда пригласили родителей школьников, представителей подрядчика и администрации района. Завершение работ на объекте взято на особый контроль», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В ходе осмотра объекта выяснилось, что строительно-монтажные работы выполнены только на 60%. Как объяснил подрядчик, отставание от графика связано с несвоевременной отгрузкой материалов. Однако, по словам жителей, работы иногда останавливались из-за отсутствия сотрудников на площадке.

«Строительная организация ООО «Партнер» приступила к работе в июне 2020 года. Однако не только сроки, но и качество строительства не отвечают предъявляемым к ним требованиям. Сейчас мы понимаем, что раньше лета школу сдать не получится. Если динамика темпов строительства останется неудовлетворительной, подрядчик будет оштрафован и заменен», — отметил Глеб Орлов.

По итогам совещания выездной штаб с участием родителей школьников решено проводить не реже двух раз в месяц. Компания, которая ведет строительный контроль, проведет дополнительное обследование возможных отклонений подрядчиком от проекта. Подрядчику также необходимо предоставить все нормативно-технические документы на рассмотрение в министерство строительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.