Дойти из точки А в точку Б невредимым. На этой неделе это актуально, как никогда. Пешеходы и автолюбители переживают последствия ледяного дождя, который прошёл на выходных. Как коммунальщики справляются с проблемой, узнавала Арина Мерлова.

Оттепель на выходных и минусовая температура, которая сохраняется уже несколько дней. Как следствие — гололед. Передвигаться по такой дороге неудобно и опасно. Но есть несколько правил, которые помогут избежать травм. Нужно носить только удобную обувь на нескользящей подошве, ходить маленькими шагами и ни в коем случае не убирать руки в карманы: ими нужно балансировать.

Если же все-таки упали, необходимо обратиться в травмпункт. Не все травмы проявляются сразу, поэтому лучше перестраховаться. В любом случае, лучшее средство от ушибов и переломов сейчас — внимательность.

Техника задействована во всех точках Кемерова. Фронт работ большой. Только за прошедшие сутки коммунальщики высыпали на кемеровские дороги 438 тонн смеси песка и соли. Это примерно 55 КамАЗов. В первую очередь обрабатывают остановочные павильоны, тротуары, спуски и подъёмы на магистралях.

С вопросами по содержанию дорог можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 67-00-00. Все сигналы будут приняты и отработаны. А пока кемеровчанам остаётся только смириться с суровой сибирской погодой. И смотреть под ноги.

Автор: Арина Мерлова