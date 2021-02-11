В Таштаголе на горе Туманная сейчас проходят курс реабилитации ребята с ограниченными возможностями здоровья из Полысаева. Занятия с инструкторами и проживание детей и родителей — бесплатное. Они — участники программы «Лыжи мечты». Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» реализует ее совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Наталья Тимофеева поздравляет дочку с успехом. В Таштаголе они в четвертый раз. Благодаря Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» участвуют в программе реабилитации «Лыжи мечты».

В этом году «Лыжи мечты» реализуются в рамках комплексной программы «СУЭК: 20 лет роста и созидания». Она включает более сотни мероприятий, посвященных юбилею компании. Оздоровление особых детей — одно из ключевых направлений. С начала года уже вторая группа приступила к занятиям на Туманной. 10-дневный курс прошли воспитанники реабилитационного центра из Ленинска-Кузнецкого, сейчас — дети из Полысаева.

За 4 года работы программы «Лыжи мечты» в Кузбассе тренеры Губернского центра горнолыжного спорта помогли в реабилитации больше 400 ребят.

И польза, и море эмоций. Таких, что в городе не получишь. Это дают шикарные виды, белоснежные склоны и «Лыжи мечты». Каждый новый спуск повышает уверенность в себе и, вопреки диагнозам, расширяет границы возможностей.