Чтобы помнили… Заслуженный врач России Юрий Атаманов посвятил медицине всю свою жизнь. А его наработки в хирургии до сих пор используют современные специалисты.

Заслуженный врач России, профессор, хирург высшей категории. Он родился в Новосибирской области. Учился в Кемеровском государственном медицинском институте. Главным интересом Юрия Атаманова было спасение маленьких жизней: хирургия пороков развития и детская онкология. Он был готов прийти на помощь малышу в любое время дня и ночи.

Настоящий профессионал. Так о Юрии Атаманове отзываются коллеги. Автор 110 печатных работ и 3 патентов. Внимательный, требовательный и очень принципиальный. Он гордился тем, что был учеником выдающегося врача Михаила Подгорбунского. Атаманов стоял у истоков создания хирургической неонатальной службы региона. В Кузбасской областной детской клинической больнице работает его дочь.

Для учреждения носить имя выдающегося хирурга — почётно. Но это задает и высокую планку. 2020-й год из-за пандемии стал испытанием для Кузбасской областной детской клинической больницы. Здесь появились на свет почти 5,5 тысяч малышей. Это практически в 2 раза больше, чем в 2019-м. Справиться с нагрузкой помогли профессионализм врачей и модернизация оборудования. Один из последних и самых весомых подарков – открытие кабинета МРТ.

Автор: Арина Мерлова