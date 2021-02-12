В травмпунктах Кузбасса в последние дни увеличилось количество пациентов. Виной тому гололедица и недобросовестная уборка улиц и тротуаров.

Утро Сергея сегодня началось не с кофе… А с травмпункта. Распухшая коленка и боль не позволили выйти на работу. Накануне после трудового дня возвращался домой по Почтовому проезду Заводского района и поскользнулся. Хотя на днях, как и вообще в течение всего зимнего периода, звонил в дорожно-эксплуатационный комбинат и в очередной раз жаловался на плохую чистку улиц. Но никто так и не приехал. Как передвигаются люди на участке, можно оценить по кадрам. Участок около 3-х лет назад был передан в ответственность городу.

В администрации города нам пояснили, что в последний раз работы на участке производились 19 января. Их качество регулярно усложняет припаркованный транспорт. Ближайшая очистка Почтового проезда намечена на 16 февраля. Похожий случай произошёл и с Еленой, её на скорой привезли в тот же травмпункт.

Поход к стоматологу в поликлинику №20 на проспекте Кузнецком закончился гипсом. Рентген показал перелом руки в 2-х местах, по состоянию ребёнка еще предстоит пройти обследование. Не помогла даже прорезиненная у сапожника подошва ботинок.

Мы приехали на место, где травмировалась Елена. Решили проверить насколько скользко. Действительно, при определённом положении ноги можно поскользнуться, и следов ближайшей какой-либо посыпки нет.

В подобных случаях граждане вполне могут обращаться за возмещением ущерба. Но для этого нужны доказательства.

Не будет лишним и в документах указать подробно причины случившегося. Также специалисты рекомендуют обратиться в администрацию за пояснением, какая организация ответственна за этот участок дороги. Затраты на лечение, моральный ущерб, работу юриста, а также финансовые потери из-за вынужденного больничного вполне возможно вернуть. Правда, через какое-то время.

Автор: Кристина Орехова