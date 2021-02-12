Воспитанники трёх специализированных школ показали свои умения в столярной мастерской. За тем, как работают будущие мастера, наблюдала Анастасия Подоляко.

Этапа соревнований – два: теоретический и практический. Интереснее, разумеется, второй. В столярной мастерской перед участниками деревянные заготовки, инструменты и пример готовой конструкции. На выходе у ребят должно получиться изделие, на вид несложное, но требует определённой точности.

Отмерить, выпилить, подготовить к склейке и соединить. На выполнение этого требуется не больше получаса. Итоговую работу оценивают профессионалы.

Сергей — опытный участник. Его работа заняла второе место в компетенции «Столярное дело» на чемпионате «Абилимпикс». Пилил, вымерял и клеил месяц. Сегодня скворечник представлен на выставке.

Государственное профессиональное образовательное учреждение уже не первый год работает со школами, где учатся дети с особенностями развития. Не исключено, что и участники этого конкурса в будущем придут сюда дальше осваивать ремесло. А, значит, им обеспечат профессиональную практику и в большинстве случаев даже трудоустройство.

Автор: Анастасия Подоляко