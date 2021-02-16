Ход строительства нового аэровокзального комплекса в Международном аэропорту имени Алексея Леонова обсудили в администрации правительства Кузбасса. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на май 2021 года.

«Строительство нового терминала будет завершено в мае, к этому времени должны быть сданы и все вспомогательные конструкции, например, пропускной пункт. Сейчас на объекте выполнено около 70% строительно-монтажных работ. Очень скоро и местные жители, и гости региона, которые прибудут к нам на празднование 300-летия Кузбасса, смогут оценить новый комфортный комплекс», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В новом терминале завершены работы по устройству монолитных и металлических конструкций, готовы наружные инженерные коммуникации и черновое асфальтобетонное покрытие, проложено 7 километров внеплощадочных сетей электроснабжения, завершается отделка фасадов. На совещании было отмечено, что при внутреннем оформлении будет учитываться мнение жителей. Например, рассматривается возможность организации в здании экспозиции картин, написанных космонавтом Алексеем Леоновым, дважды Героем Советского Союза, уроженцем Кузбасса, имя которого носит кемеровский аэропорт.

Для справки. Терминал аэропорта высотой 21 метр будет состоять из четырех этажей — одного подземного и трех надземных. Общая площадь здания составит более 11,6 тыс. кв. метров. Новый комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта более чем в 2 раза — с 200 до 460 пассажиров в час. Финансирование составляет 3,7 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.