Кемеровская область в числе первых 6 регионов, где внедряется Национальная социальная инициатива. Посмотреть, как сегодня в области идет реализация проекта, прибыли помощник президента Максим Орешкин и глава профильного федерального агентства Светлана Чупшева.

Прежде чем Кузбасс стал одним из первых регионов, где запустился проект Национальной социальной инициативы, состоялись исследования, цель которых было выявить как к работе образования, медицины, системы долговременного ухода, центров занятости относятся непосредственно жители.

В Кузбассе в рамках Национальной социальной инициативы уже работают многие программы. Самый яркий пример – инициативное бюджетирование, когда жители сами выбирают, где и какой нужен ремонт, а также «Моя новая школа», в рамках которой ученики и их родители выступают в качестве советников во время всего процесса реконструкции учреждения образования.

В регионе создан Клуб стратегических инициатив, который будет аккумулировать наработки как других участников проекта, так и свои собственные. Как действуют последние, во время своего визита посмотрели Светлана Чупшева, глава одноименного агентства, и советник президента Максим Орешкин. Происходящие изменения — только начало серьезных процессов, и интерес федеральной власти к региону никак не связан с его грядущим юбилеем.

Процесс запущен. Жителей региона призывают как можно активнее включаться в обустройство Кузбасса. Чтобы жить в нем стало удобно и комфортно. И не на словах, а на деле.

Автор: Сергей Ищенко