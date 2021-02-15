Купить продукты, приготовить еду, ухаживать за собой и научиться принимать самостоятельные решения. Уже в трёх кемеровских детских домах работают так называемые тренировочные квартиры. В них воспитанники готовятся к взрослой жизни.

Тренировочная квартира представляет собой полноценное трехкомнатное жилое помещение. Например, в уютной гостиной есть телевизор, стол и диван. Здесь воспитанники проводят своё свободное время, которого, кстати, у них не так много. Чем же они занимаются?

На завтрак уже готовы блины. На очереди — шоколадные кексы. Альбина и Люба готовят сами. Рецепты подсматривают в интернете и кулинарных книгах. Помогают и педагоги. График плотный, но девочки уверяют: успевают и уроки сделать, и домашними делами заниматься.

А еще нужно и к поступлению в вуз подготовиться. Кстати, Альбина мечтает связать свою жизнь с журналистикой. Уже учится работать перед камерой. Снимает ролики в популярной социальной сети.

Люба признаётся, что активному отдыху и шумным компаниям предпочитает вышивание. Любит заниматься и домашними делами. В тренировочной квартире учится планировать бюджет, организовывать свободное время, самостоятельно обслуживать себя.

С ребятами занимаются социальные педагоги, инструкторы по труду, медики и психологи. В квартире дети живут парами по 2 недели. Кстати, их специалисты тоже подбирают индивидуально.

В этом учебном году обучение в тренировочной квартире прошли уже 22 ребёнка. Некоторые проходят курсы не один раз, ведь чтобы приготовиться к взрослой жизни каждому воспитаннику требуется разное количество времени.

Автор: Арина Мерлова