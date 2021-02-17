Соответствующее решение приняли на оперативном штабе по охране здоровья населения. Причиной стало значительное снижение количества заболевших новой коронавирусной инфекцией и числа больных, нуждающихся в кислородной поддержке и аппаратах ИВЛ.

«Отменять ограничительные меры нам позволяет эпидемиологическая ситуация. На протяжении длительного периода в регионе отмечается стабильное снижение заболеваемости COVID-19, в сутки фиксируется менее 80 случаев», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Согласно принятому решению, на мероприятия в детских садах вновь разрешено приглашать родителей и других родственников. Главное условие — количество присутствующих взрослых не должно превышать общее количество детей. Дети из Кузбасса снова могут ездить в федеральные центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена».

Также из списка обязательных средств индивидуальной защиты исключены перчатки. Теперь их необходимо надевать только тем работникам, у кого они входят в спецодежду.

Однако остальные ограничения продолжают действовать. Так, до 3-го марта продлен режим домашней изоляции для группы риска — людей старше 65 лет.

По информации регионального Минздрава, в Кузбассе прививку от коронавируса поставили 45900 человек. Более 40% из них — 19821 — старше 60 лет. С начала массовой вакцинации в регион поступило 57853 дозы вакцины «Спутник V». До конца недели ожидается поступление еще 22400 доз. Для оперативной доставки препарата по прививочным пунктам регион приобрел специальный рефрижератор. В среднем в регионе делают по три тысячи прививок в день. Планируется открыть еще два пункта вакцинации в торговых центрах Прокопьевска и Белова.

Также на штабе было принято решение расширить категорию пациентов, подлежащих обязательной госпитализации в стационар в случае подозрения на коронавирус. Теперь туда включены люди с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой системы, онкологическими, сахарным диабетом и др.).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.