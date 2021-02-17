Всего на реализацию двух нацпроектов в этом году будет направлено 4,8 миллиарда рублей. Это позволит построить в Кузбассе новые школы и детские сады, оснастить образовательные организации современным оборудованием, открыть секции и кружки в муниципалитетах.

«В 2021 году в Кузбассе по нацпроекту «Образование» мы планируем открыть 4 школы — в Анжеро-Судженске, Тайге, Кемерове и Юрге. На их строительство в этом году выделено почти 754 миллиона рублей из федерального бюджета и еще 909,6 миллиона рублей — из бюджета региона. В новых школах смогут обучаться почти 3 тысячи детей. Также по нацпроекту «Демография» в 2021 году откроются 15 детских садов, их смогут посещать более 2-х тысяч детей. На строительство дошкольных учреждений будет направлено почти 255 миллионов рублей федеральных средств и 929 миллионов рублей — областных», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В 2021 году в школах сельских территорий и малых городов в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» начнут работу 70 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Центры создаются в Кузбассе с 2019 года. Но если ранее школьники изучали в «Точках роста» информатику, технологию и ОБЖ, то с этого года также придет оборудование для уроков физики, химии и биологии. На создание центров направят 106,5 млн рублей из федерального бюджета и 3,2 млн рублей — из областного.

По проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» 166 школ региона получат современные компьютеры, мультимедийное, презентационное оборудование и программное обеспечение. Финансирование составит 470,9 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

По проекту «Молодые профессионалы» в семи техникумах и колледжах создадут 28 мастерских с современным оборудованием. Новые аудитории для обучения разным профессиям появятся в Кузбасском многопрофильном, Ленинск-Кузнецком политехническом, Новокузнецком транспортно-технологическом, Кузнецком индустриальном техникуме, Кузнецком техникуме сервиса и дизайна им. В.А. Волкова, Кемеровском коммунально-строительном техникуме им. В.И. Заузелкова и Кузбасском педагогическом колледже. На это будет направлено 278,7 млн рублей федеральных, областных и внебюджетных средств.

Кроме того, в 2021 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» во всех 34 муниципалитетах Кузбасса создадут дополнительные места в кружках и секциях разных направленностей. К занятиям смогут присоединиться еще 28 тысяч детей. На это выделено 163,2 млн рублей (158,3 млн рублей — федеральный бюджет, 4,8 млн рублей — областной). По этому же проекту в четырех сельских школах отремонтируют и оснастят спортивные залы: в Новокараканской школе Беловского района, Вагановской школе Промышленновского округа, Новоподзорновской школе Тяжинского округа и Попереченской школе Юргинского округа. Финансирование составит 11,4 млн рублей: 11,1 млн рублей — федеральные средства, 343 тысяч рублей — областные.

Также благодаря нацпроектам «Образование» и «Демография» в 2021 году модернизируют центр занятости в Новокузнецке, а в Кемерове создадут центр непрерывного повышения профессионального мастерства на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования. Центр занятости будет оборудован на сумму 10 млн рублей, центр повышения профессионального мастерства — на сумму 11 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.