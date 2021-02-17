За 16 февраля в Кузбассе выпала десятидневная норма осадков. На внеочередном селекторном совещании губернатор Сергей Цивилев поручил мобилизовать всю технику для очистки дорог, дворов, тротуаров.

«За утро я получил в социальных сетях огромное количество обращений о неудовлетворительной и несвоевременной уборке снега. Так, в Кемерове пробки достигали девяти баллов, в Топках из-за заснеженных дорог не вышел на маршрут рейсовый автобус №10, в Междуреченске на центральных улицах сугробы, в поселках Металлплощадка и Новостройка Кемеровского округа на дорогах остались снежные валуны, в Мариинске не чистят пешеходные тротуары, и людям приходится передвигаться по проезжей части. Всем главам сразу же после селектора необходимо объехать улицы своего муниципалитета и лично проверить качество уборки и вывоза снега, особое внимание при этом уделить обращениям граждан», — сказал Сергей Цивилев.

Глава региона потребовал от глав мобилизовать всю технику для очистки от снега дорог, дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к школам, детским садам, больницам. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, чтобы у кузбассовцев была возможность добраться до мест учебы и работы.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Сегодня на снегоуборке по области заняты 3,1 тыс. человек и 1,9 тыс. машин (из них более 110 единиц спецтехники привлечены с промпредприятий). Также ежесуточно задействованы до 9,8 тыс. дворников. Всего с начала ноября с улиц вывезли свыше 2 млн кубометров снега, из них 43 тыс. — за предыдущие сутки.

В регионе работают «горячие линии» по уборке снега. Обращения по состоянию областных трасс принимает центр управления дирекции автодорог Кузбасса +7 (384-2) 36-81-83 (круглосуточно). При затруднении движения на федеральных дорогах необходимо обратиться в круглосуточную диспетчерскую Сибуправавтодора — +7 (3842) 75-29-76, +7-961-707-85-69. О ненадлежащей уборке снега и наледи во дворах кузбассовцы могут сообщить на горячую линии Госжилинспекции +7 (3842)-36-93-32. Список диспетчерских муниципальных образований Кузбасса можно найти по ссылке http://xn--c1aglatnedn.xn--p1ai/index.php/kontakty/dispetcherskaya-sluzhba. Также обращение можно написать на областную платформу «Кузбасс Онлайн».

Жители Кузбасса могут помочь властям корректировать ход уборки в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя». 8 февраля в регионе стартовал мониторинг работы управляющих компаний по уборке снега, в том числе с крыш домов и детских площадок. Критериями оценки станут качество, безопасность при уборке снега и наледи с крыш, оперативность, обработка территории реагентами. В анкете кузбассовцы смогут написать замечания по обслуживанию конкретных дворов. Кураторы проекта в муниципалитетах уже начали анкетирование председателей советов многоквартирных домов, а также анонимный опрос жителей. Итоги проекта будут подведены и озвучены до 25 февраля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.