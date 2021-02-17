43 молодых исследователя подготовили лекции по экологии, медицине, культуре, экономике и другим темам. Занятия будут проходить с 17 по 24 февраля в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в школах сел и малых городов Кузбасса.

«Серия лекций пройдет в рамках Дней российской науки в Кузбассе. Группы «Научного десанта» будут курсировать по северу и югу Кузбасса, охватив Ижморский, Промышленновский, Прокопьевский, Яйский, Топкинский, Яшкинский муниципальные округа, а также Новокузнецкий и Таштагольский районы. В результате более 200 ребят в возрасте от 14 до 17 лет смогут узнать много познавательного и, возможно, заинтересуются каким-либо направлением науки», — отметила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Первые лекции прошли в Ижморской школе №1. Научный сотрудник Кузбасской сельхозакадемии Анна Шенцева рассказала школьникам о кинологии. Анастасия Двуреченская из КемГИК прочитала лекцию о проектно-исследовательской деятельности в сфере культуры и искусства. Анастасия Логинова из Кемеровского института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова поделилась тем, как найти себя в науке, выиграть грант, а также рассказала об основах социального проектирования. Специалист НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Ирина Таран представила лекцию «Путь в медицину и науку: через тернии к звездам».

На юге Кузбасса в Степновской школе Новокузнецкого района школьники пообщались с учеными Сибирского государственного индустриального университета. Дмитрий Маршев рассказал юным кузбассовцам о современном электроприводе, Анна Абатурова — об улучшении свойств алюминиевых сплавов, Татьяна Бобко — о карьерном росте, Юлия Климашина прочитала лекцию «Экономика — твой путь к успеху», а Евгения Шитикова – лекцию «Педагог — профессия будущего».

18 февраля «Научный десант» посетит Заринскую школу имени М.А. Аверина Промышленновского округа и Терентьевскую школу Прокопьевского округа. 19 февраля отправится в Яйскую школу №1 и школу №15 Таштагольского района. 20 февраля прибудет в гимназию №2 Топкинского округа, а 24 февраля — в Литвиновскую школу Яшкинского округа.

Для справки. «Научный десант» — проект АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс». Первый сезон стартовал в 2020 году, тогда в нем приняли участие 20 ученых. Из-за введенных ограничительных мер проект был частично реализован в видеоформате. На сайте и Youtube-канале НОЦ «Кузбасс» для просмотра доступны шесть научно-познавательных лекций.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.