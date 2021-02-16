В областной столице появился ещё один клуб по месту жительства. Это уже 32-е подобное объединение, в котором все желающие могут заниматься различными видами спорта, общаться и не только. О полезном досуге жителей областного центра расскажет Арина Мерлова.

Для детей и взрослых. В Кемерове работает 32 клуба по месту жительства. Сегодня такой открылся на улице Веры Волошиной, первый в Южном микрорайоне. Долгожданное событие.

Двери клуба открыты ежедневно с 12:00 до 19:00. Здесь можно заниматься фитнесом, настольным теннисом, скандинавской ходьбой и даже вольной борьбой. Всего — 22 вида спорта. Необходимый инвентарь выдают напрокат.

Накануне клуб по месту жительства появился и в Лесной Поляне. Участники уже приступили к первым тренировкам. В день открытия прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе, а также дружеские матчи по шахматам и настольному теннису.

Стать участником клуба может любой желающий. Главное условие — предоставление медицинской справки и желание приобщиться к здоровому образу жизни.

Автор: Арина Мерлова