В нашу редакцию обратились жители дома №63 на бульваре Строителей областного центра. Подвал здания затопило нечистотами. Собственники уже больше недели пытаются добиться от управляющей компании решения проблемы. Когда кемеровчане смогут в прямом смысле слова дышать полной грудью, узнавала Арина Мерлова.

Это видео в нашу редакцию прислали отчаянные жильцы дома. Дурной запах в подъезде и квартирах сводит с ума. От концентрированного аромата недельного простоя неубранных фекалий не спасают даже открытые окна. Полная антисанитария. Ежедневные звонки в управляющую компанию не помогают.

Дом новый. В эксплуатацию сдали чуть больше двух лет назад. И с такой проблемой жильцы столкнулись впервые.

Хотя несколько дней сотрудники управляющей компании уверяли жителей: такой специализированной техники у них просто нет.

Сейчас в подвале многоквартирного дома от неприятного запаха мало спасает маска. К нашему визиту сотрудники управляющей компании успели подготовиться: установили насосы. И, как утверждают сами жильцы, вода уже начала понемногу уходить.

В управляющей компании нам пояснили — причина в засоре системы канализации. Устранить его долго не удавалось — все колодцы были затоплены. В итоге, подход к проблеме нашли только спустя несколько дней. Систему коммуникаций очистили.

В управляющей компании заверили: до конца этой недели все работы будут проведены. Если и вы столкнулись с какой-либо проблемой, обращайтесь в нашу редакцию по телефону: 54-38-20. Постараемся разобраться.

Автор: Арина Мерлова