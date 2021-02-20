После обращений жителей губернатор Кузбасса Сергей Цивилев съездил в Крапивинский округ. Глава региона проверил состояние санатория «Борисовский», который в период пандемии был перепрофилирован под обсерватор для граждан с подозрением на коронавирус. Сейчас учреждение снова готовится к приему отдыхающих. Также губернатор посетил Борисовскую среднюю школу.

«За время пандемии обсерватор, размещенный в санатории, принял около тысячи человек из разных регионов. Важно, что в учреждении смогли сохранить лечебную базу и коллектив, поэтому возвращение к обычному режиму работы не стало проблемой. Теперь здесь смогут проходить реабилитацию люди, переболевшие коронавирусом. Для того, чтобы поддержать и жителей Кузбасса, и местные санатории, мы решили дополнительно выделить 20 миллионов рублей из областного бюджета на субсидирование путевок для ветеранов, тружеников тыла и других льготных категорий граждан. Данная информация будет доведена до всех глав муниципалитетов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас все постельные принадлежности в санатории — подушки, матрасы, одеяла, которые использовались в обсерваторе, утилизированы. Для отдыхающих закупили комплекты нового постельного белья. Все оборудование проверено центром стандартизации. С 1 марта санаторий вновь будет работать в обычном режиме.

Также Сергей Цивилев посетил Борисовскую среднюю школу. В учреждении обучаются 194 ребенка, преподают 18 учителей. Губернатор осмотрел учебные кабинеты, спортивный зал, побывал в столовой, пообщался со школьниками и педагогами. Кроме того, глава региона проверил работу центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Его открыли на базе школы в сентябре 2019 года.

Как рассказала директор учреждения Татьяна Вальвач, старое здание Борисовской школы было отремонтировано в 2012 году, рядом возведен новый корпус. Между двумя постройками есть теплый переход. Однако подрядчик ООО «СтройСервис Плюс» некачественно провел работы по уплотнению основания под переходом. В результате грунт под постройкой просел, пол оказался деформирован. Подрядчик сейчас находится в процессе банкротства, но действия владельца компании проверят правоохранители. Губернатор поручил определить стоимость ремонтных работ в переходе и устранить дефекты до августа этого года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.