В спортивном комплексе «Снежинка» после ремонта заработал зал самбо и дзюдо клуба «Богатырь» имени Владимира Макарова. Более 100 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №3 будут заниматься здесь под руководством тренеров Сергея Макарова и Владислава Сальникова.

Раньше спортивный зал находился в подвальном помещении СК «Снежинка». Спортсменам приходилось тренироваться в стесненных условиях, не хватало места для размещения спортивного инвентаря и оборудования. Обновленный специализированный зал для занятий единоборствами расположен на первом этаже спорткомплекса и занимает площадь 125 кв. м. Ремонт начался в декабре 2019 года. Специалисты заменили систему отопления, оборудовали вентиляцию, установили новые оконные блоки, сделали подвесной потолок.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» для зала приобретено современное оборудование: многофункциональный тренажерный комплекс, вертикальный велотренажер, татами, стеновые протекторы, тренировочные манекены, маты для отработки бросков, гимнастические скамейки.

Всего на ремонт и оснащение спортивного зала направили около 1,6 млн рублей, из них более 700 тыс. рублей — из областного бюджета.

В торжественном открытии приняли участие глава Прокопьевска Андрей Мамаев, дочь Владимира Макарова Наталья Макарова, заслуженный тренер России Геннадий Гудков, мастер спорта России международного класса по самбо, выпускник клуба «Богатырь» Григорий Донцов.

СК «Снежинка» в Прокопьевске ежегодно посещают 160 тыс. человек. Здесь также функционируют ледовая арена, спортивный зал бокса им. Григория Дрозда, зал универсального боя, спортивный зал для бокса им. Евгения Николаева, центр тестирования ГТО. В настоящее время ремонтные работы ведутся в зале тайского бокса им. Артема Левина.

ДЛЯ СПРАВКИ. Владимир Макаров более 40 лет посвятил развитию самбо в Прокопьевске, 30 лет из них он работал в клубе «Богатырь». В клубе тренировались победители и призеры всероссийских и международных соревнований: заслуженный мастер спорта России по самбо Скрябин Станислав, мастер спорта России международного класса по самбо Григорий Донцов. Среди воспитанников также восемь мастеров спорта России, 31 кандидат в мастера спорта России. Владимира Макарова не стало в декабре 2020 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.