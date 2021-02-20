В честь наступающего праздника губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возложил цветы к мемориалу Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне.

«День защитника Отечества — праздник тех, кто служит России, кто посвятил жизнь исполнению долга перед Родиной, кто является опорой нашего государства и в самые сложные периоды, и в мирное время. Мы гордимся победителями, которые смогли отстоять независимость Родины, позаботиться о своих семьях и защитить родные дома. Для нынешних и будущих защитников России доблесть и мужество героев Великой Отечественной войны всегда будет служить достойным примером любви к Родине и верности военному долгу», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона пообщался с ветеранами боевых действий и МВД. Сергей Цивилев подчеркнул, что военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов сохраняют стабильность внутри государства и на его дальних рубежах.

В рамках праздничных мероприятий в правительстве Кузбасса состоялся торжественный прием, на который пригласили ветеранов боевых действий, офицеров запаса и командиров войсковых частей, базирующихся на территории региона. Минутой молчания участники приема почтили память всех солдат и офицеров, погибших при выполнении ратного долга. С праздником собравшихся поздравил заместитель губернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов.

«Кузбасс всегда славился отважными и мужественными воинами. Согласно уточненным данным, в годы Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии было призвано более 415 тысяч кузбассовцев. И в наше время военкоматы региона регулярно выполняют плановый набор призывников», — подчеркнул Валерий Догадов.

За активную гражданскую и жизненную позицию, за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи Кузбасса, безграничную преданность профессиональному долгу семи офицерам объявлена Благодарность губернатора Кузбасса, 11 приглашенных награждены Почетной грамотой правительства Кузбасса. Служба шести кузбасских военных отмечена областными медалями «За честь и мужество», три человека награждены медалью Алексея Леонова, два — медалями «За веру и добро», а также медалями «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей».