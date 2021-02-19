11-летние кузбассовцы привезли серебро с турнира по хоккею с мячом на призы Патриарха. В аэропорту медалистов встречал наш корреспондент Сергей Ищенко.

Из Москвы на малую родину вернулись обладатели серебряных медалей турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси — воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею с мячом Кузбасса.

Много эмоций в здании аэропорта имени Леонова. Медалистов ждут их родители.

Нападающий Тимофей Михаленко был признан лучшим игроком финала турнира. Больше всего 11-летнему кузбассовцу на соревнованиях запомнилось, как его команда буквально вырвала себе возможность бороться за первое-второе место, когда казалось, что шансов уже нет.

Всего в финале турнира на призы Патриарха в категории мальчики 2009-2010 годов рождения участвовало 8 команд со всей России, заработавшие себе это право в соревнованиях федеральных округов. Игры проходили в самом центре столицы на Красной площади. В решающем матче «Кузбасс-2009» сошелся с «Енисеем». Исход игры решили последние 6 минут встречи, благодаря которым красноярцы и заработали золото. Юные кузбасские хоккеисты вернулись домой с серебром. На отдых у парней времени нет: через две недели начнутся новые соревнования.

Автор: Сергей Ищенко