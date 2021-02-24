Основная общеобразовательная школа №31 построена в 1969 году. Она стала второй образовательной организацией Киселевска, вошедшей в региональную программу «Моя новая школа», которая была запущена по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. В 2019 в городе по этому проекту капитально отремонтировали лицей №1.

«В Кузбассе активно идет не только строительство, но и модернизация действующих учебных заведений по программе «Моя новая школа». Она позволяет кардинально преобразить объекты, в которых много лет не проводился ремонт. Наши ребята должны учиться в комфортных условиях, иметь все возможности для гармоничного развития – современное учебное оборудование, лаборатории, спортивные площадки. Всего по региональному проекту «Моя новая школа» уже модернизированы 15 школ. В юбилейный для Кузбасса год планируем открыть после ремонта еще 12 школ», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В обновленной школе №31 Киселевска уже приступили к занятиям 1057 детей. С ними будут заниматься 53 педагога. Как сообщили в Минстрое региона, работы в школе проходили с мая 2020 года. В целом на капремонт, оснащение современным оборудованием и мебелью из областного бюджета было направлено 152,5 млн рублей. В школе появились яркая навигация и новые специализированные кабинеты для изучения физики, химии, биологии, информатики, а также площадка для занятий программированием и робототехникой.

В апреле в школе заработает цифровой научный центр «Многогранник». Для него закупили компьютеры, видеокамеры, 3D-принтеры, тренажеры-манекены, комплекты ГИА по предметам. Также приобретен цифровой токарный станок для уроков технологии, цифровое пианино для музыкального класса.

«Перед коллективом школы открылись прекрасные возможности как в организации учебного процесса, так и внеучебной деятельности. У нас есть современные классы, спортзал, гимнастический зал, интерактивная видеостудия, военно-исторический музей. Школа оснащена всеми необходимыми системами безопасности, установлены противопожарные двери, сигнализация. Также помещения приспособлены для детей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнула директор школы Елена Шишко.

На территории школы оборудованы волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, спортивно-игровая площадка, площадка для воркаута, беговая дорожка.

ДЛЯ СПРАВКИ. Программа комплексной модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа» стартовала в 2019 году по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Ее ежегодное финансирование из областного бюджета составляет около 2,5 млрд рублей. После капитального ремонта школа также получает полный комплект нового оборудования: мебель, оснащение для лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.