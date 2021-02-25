В целом на реализацию национального проекта в этом году направят 360,9 млн рублей, из них 305,7 млн рублей — средства федерального бюджета.

«По сравнению с 2020 годом федеральное финансирование мероприятий нацпроекта «Культура» в Кузбассе увеличено на более чем 10 миллионов рублей. Дополнительные средства позволят ускорить ремонт библиотек, детских школ искусств и кинозалов, закупить новые музыкальные инструменты. Также к 300-летию Кузбасса запланированы разные культурные мероприятия, которые охватят все муниципалитеты области», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Финансирование по нацпроекту в том числе направят на подпрограмму «Культурная среда», в рамках которой запланировано открытие четырех модельных библиотек — в жилом районе Кедровка в Кемерове, в Калтане, а также в Беловском районе и Топкинском округе. Всего в Кузбассе по модельному стандарту модернизированы уже 43 библиотеки.

Продолжится модернизация цифровых кинозалов. Конкретные кинотеатры для ремонта будут определены по итогам конкурсного отбора, в котором примут участие шесть территорий региона. За последние два года при поддержке Фонда кино открыли десять кинозалов.

В 15 детских школ искусств Кузбасса поступят ударные инструменты в рамках соглашения между Минпромторгом и Минкультом РФ. Учреждения получат наборы барабанов и ксилофоны. В прошлом году 12 школ искусств и три колледжа искусств оснастили новыми музыкальными инструментами.

В 2021 году в нацпроект «Культура» включен ремонт детских школ искусств. В планах — обновление двух школ искусств в Белове и Яшкинском округе. Ремонтные работы пройдут в Рассветинском доме культуры Новокузнецкого района и Доме культуры в селе Троицкое Ижморского округа. Кроме того, закончится ремонт в школе искусств им. А. Хачатуряна №10 Прокопьевска. В прошлом году по программе обновили районный дом культуры Яшкинского округа.

В честь 75-летия со дня основания Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола получит из бюджета региона миллион рублей на улучшение материально-технической базы. Кроме того, по итогам работы в 2020 году три гранта по 500 тысяч рублей на развитие учреждений культуры получили Белово и Крапивинский округ, а также Новокузнецкий драматический театр.

Также учреждения получат финансирование в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В 2021 году планируется обновить десять домов культуры на общую сумму 20 млн рублей. Всего Кузбассе в рамках проекта уже обновлены 55 домов культуры, из них 14 – в 2020 году. В учреждениях установлены новые кресла, одежда сцены, световое оборудование.

В рамках празднования 300-летия Кузбасса в 2021 году в Кузбассе запланировано более тысячи культурных мероприятий. 27 февраля стартуют гастроли танцевального шоу «Кострома – Душа России». В первых числах марта кузбассовцев поздравят артисты Хора Турецкого. Праздничные концерты дадут областные театры и Государственная филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова. Сейчас формируется репертуарный план и программа гастролей.

В этом году на конкурсах определят лучшее сельское муниципальное учреждение культуры, лучшего сельского работника муниципального учреждения культуры, лучшего музейного работника, лучшую муниципальную практику, лучшее государственное учреждение, лучшее муниципальное образование и лучшее культурно-досуговое учреждение.

Особое внимание по-прежнему уделяется сохранению языков коренных малочисленных народов Кузбасса. В 2021 году планируется издание второго учебника шорского языка для учеников 1-4 классов. Программа преподавания будет представлена на утверждение в Министерство образования России. Сейчас разрабатываются мультимедийные учебники и электронные пособия, а также мобильные приложения по изучению шорского и телеутского языков. Кроме того, планируется создание в Кузбассе центра изучения телеутского языка.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.