По поручению губернатора Сергея Цивилева во всех муниципалитетах региона проходят встречи, посвященные подготовке к юбилею Кузбасса. Глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин обсудил планы на 2021 год с активом сельских поселений, руководителями муниципальных предприятий, организаций образования и культуры, депутатами и представителями органов самоуправления.

Как сообщил Андрей Шарнин, к юбилею в районе построят и отремонтируют более 30 социальных объектов, 28 из них уже готовы. Так, в активно развивающемся поселке Металлургов возведены новая школа с бассейном и модульная газовая котельная. Котельная решит проблему теплоснабжения всего населенного пункта, она будет введена в эксплуатацию весной этого года. В школе будут учиться около 500 ребят из поселков Северный, Восточный и Металлургов, ее открытие состоится в марте.

Уже отремонтированы детсады в селах Безруково и Сидорово, поселке Чистогорский. Кроме того, уже в этом году начнется строительство нового детского сада в поселке Осиновое Плесо. В поселке Елань ведется проектирование дошкольного учреждения на 140 мест с физкультурным залом, кабинетами психолога и логопеда, сенсорной комнатой.

В планах на 2021 год капитальный ремонт столовой и пищеблока Кузедеевской школы. Проектом предусмотрена замена систем тепло- и электроснабжения, водопровода, вентиляции, облицовка кафелем пола и стен, замена дверей и установка нового оборудования. В пяти школах района заработали центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», еще две планируется открыть в 2021 году.

Также в районе отремонтированы три дома культуры — в поселках Кузедеево, Николаевка и селе Безруково. В этом году будет капитально отремонтирован ДК в поселке Рассвет.

В семи населенных пунктах муниципалитета открыты современные модульные фельдшерско-акушерские пункты. Отремонтированы ФАПы в поселке Степной и селе Куртуково, а также амбулатория в селе Безруково.

Установлены четыре новые многофункциональные площадки в селах Костенково, Красулино, Сосновка и поселке Тальжино.

Активно ведется строительство жилья. 61 семья уже получила квартиры в новом восьмиэтажном доме в поселке Чистогорский. Это дети-сироты, переселенцы из ветхого и аварийного жилья, ветераны боевых действий, многодетные семьи. В этом году рядом будет возведены еще два таких же дома с квартирами для социальных категорий граждан.

На фото — дом культуры в п. Кузедеево.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.