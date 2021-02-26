По поручению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе особое внимание уделяется профилактическим медицинским осмотрам в небольших населенных пунктах. На выезды по отдаленным территориям направлены мобильные комплексы Крапивинской и Гурьевской районной больниц и Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров.

«Раньше в медорганизациях региона работало всего 69 флюорографов, но нам удалось довести их количество до 119. Это позволило значительно усилить работу по профилактике такого социально значимого заболевания, как туберкулез. Только в 2020 году по региональному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в Кузбасс поступили десять мобильных и семь стационарных флюорографов. В 2021 году в Кузбасс поступят еще 24 флюорографа, что позволит полностью закрыть потребность региона в таком оборудовании. Особое внимание при этом уделяем профилактическим медицинским осмотрам в небольших населенных пунктах», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Мобильные флюорографы имеют отдельные вход и выход, что позволяет увеличить пропускную способность комплекса. Над каждой дверью установлена тепловая завеса для использования в холодное время года. В рентгенозащитной кабине во время приема пациентов работает бактерицидный облучатель непрерывного действия.

Новое оборудование подключено к центральному архиву медицинских изображений, что позволяет пересылать снимки и в последующем проводить виртуальные консультации с участием ведущих специалистов в режиме реального времени.

«Современный флюорографический кабинет обладает рядом преимуществ перед стационарными установками — низким уровнем облучения, высоким качеством снимков, оперативностью расшифровки данных. В среднем проводится 80 исследований за смену. Осмотры крайне важны для своевременной диагностики таких заболеваний, как туберкулез», — отметил заведующий отделением лучевой диагностики Гурьевской районной больницы Алексей Шикин.

По данным Минздрава Кузбасса, смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 42% за последние пять лет. На высоком уровне остается профилактика: в 2020 году 94,5% новорожденных были привиты от туберкулеза, к 100% приближается изоляция детей из очагов туберкулезной инфекции и охват химиопрофилактикой. Кроме того, в условиях ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, удалось сохранить высокий уровень охвата населения профилактическими осмотрами. В 2020 году более 2 млн жителей Кузбасса прошли скрининг на выявление туберкулеза.

ДЛЯ СПРАВКИ. С учетом всех источников финансирования на развитие сферы охраны здоровья населения Кузбасса в 2020 году было направлено 64,6 млрд рублей, в том числе 31,4 миллиарда рублей — из областного бюджета. Это на 12% больше, чем в 2019 году. В частности, в медицинские организации поступило десять мобильных и пять стационарных маммографов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.