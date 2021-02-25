Стратегические контуры развития культуры Кузбасса на 2021 год обсуждали сегодня в Кузбассе. В Белове проходит двухдневный форум, на который собрались представители культурных учреждений региона. Какие темы на повестке дня, знает Кристина Орехова.

Оксана уже много лет является участницей танцевального коллектива посёлка Бабанаково Беловского городского округа. Для неё обновленный Центральный дворец культуры теперь место, где она получает удовольствие и как зритель, и как артист.

В Кузбассе в рамках реализации национального проекта «Культура» идет обновление домов культуры, причём не только в городах, но и в сельской местности.

В 2021 году планируется обновление 10 домов культуры на общую сумму 20 млн рублей. Открытие 4-х модельных библиотек, цифровых кинозалов, обновление материальной базы школ искусств региона, проведение фестивалей различного уровня.

На форуме подвели итоги и ушедшего, 2020 года. Прокопьевский драматический театр получил сертификат на 1 млн рублей на улучшение материально-технической базы. Грантами по 500 тысяч награждены учреждения Беловского городского и Крапивинского муниципального округов, а также Новокузнецкий драматический театр.

В течении 2-х дней участников сессии ожидает работа по секциям, где они обсудят стратегические контуры развития культуры Кузбасса на 2021 год. Вся работа направлена на обновление и расширение спектра культурных продуктов и услуг, позволяющих расширить культурные границы и по-новому взглянуть на искусство.

Автор: Кристина Орехова