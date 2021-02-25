В эти дни Дворец спорта Ленинска-Кузнецкого вновь стал центром сибирской гимнастики. На первенство Сибирского Федерального округа заявилось более 100 спортсменов из 7 регионов Зауралья. Оспаривали путевки в финал всероссийского первенства.

На соревнованиях определяются составы участников команд первенства России. Кузбассовцы в этой большой группе юных гимнастов несомненные лидеры.

Желание пробиться на российский помост в Пензу есть у многих. Нужно успешно пройти все снаряды и показать хорошие программы. Тем более, что рядом находятся сегодняшние лидеры. Они проводят тренировочные сборы и восстанавливаются после травм.

Уверенно выступили хозяйки помоста. Есть лидеры от Кузбасса и в споре юношей. Турнир продолжается, и мы ждем новых побед, которые зажгут новые звёзды на небосклоне спортивной гимнастики.

Автор: Виктор Сохарев