В Кузбассе завершился очный тур регионального этапа всероссийского конкурса «Ученик года». Победителем стал Алексей Парамонов, ученик 10 класса лицея № 89 города Кемерово. Он будет представлять Кузбасс в финале конкурса, который состоится в Ульяновской области весной этого года.

За право представлять Кузбасс на федеральном уровне боролись 13 победителей муниципального этапа, который проходил с 28 декабря 2020 года по 31 января 2021 года, и заочного регионального этапа. В очный региональный тур прошли старшеклассники из городов Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Прокопьевск, Топки, Калтан, а также Крапивинского, Ижморского, Прокопьевского муниципальных округов и Мариинского района.

В преддверии 300-летия Кузбасса в конкурсных испытаниях был сделан акцент на знание истории региона. Ребята отвечали на вопросы по краеведению, демонстрировали ораторские способности на дискуссии, посвященной общественно значимым проблемам области. А в конкурсах «Интересные музейные реликвии нашего края» и «Интеллектуальный поединок» школьникам потребовалось знание достопримечательностей Кузбасса и его выдающихся личностей. Также конкурсанты совместно презентовали видеоролик «Кузбасс — территория исполнения желаний».

Для справки. Всероссийский конкурс «Ученик года» проходит с 2014 года с целью создания единого пространства для общения и обмена опытом среди учащихся общеобразовательных организаций страны. Он направлен на стимулирование общественной, творческой и познавательной активности школьников.

Фото: ako.ru

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.