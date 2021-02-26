Жилища 450 кемеровчан оказались в зоне возможного подтопления. Это 144 дома. Подготовка к паводку началась уже сейчас. В областном центре оборудованы 10 мест для временного отселения. Еще два предназначены для скота. Какая работа проводится с населением и как себя вести во время половодья, узнавала Арина Мерлова.

Между Искитимкой и Томью. В Центральном районе Кемерова в зону возможного подтопления попадают три улицы — 3, 4 и 5-я Заречная. Это около 70 домов, 50 из них — жилые. Проверить каждое строение — задача специальной комиссии. В нее вошли представители территориального управления, ГО и ЧС, страховых компаний, а также работники центра социальной помощи семье и детям.

Каждому жителю выдают специальные памятки. Правила, которые помогают в случае чрезвычайной ситуации спасти не только имущество, но и жизни.

А еще специалисты напоминают, что место для временного размещения жителей Центрального района подготовлено в здании по адресу: проспект Октябрьский, 28. В случае ЧС людей экстренно эвакуируют и обеспечат всем необходимым.

В этом году по прогнозам синоптиков обильного снеготаяния не ожидается. Ситуация стабильная. Но, в любом случае, необходимо прислушиваться к рекомендациям специалистов. А лучший вариант — это страхование своего жилья.

Автор: Арина Мерлова