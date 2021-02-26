Половина 1/8 плей-офф регулярного чемпионата ВХЛ для новокузнецкого «Металлурга» позади. Сталевары отправились в Москву, где проведут ещё две игры с командой «Звезда». С каким багажом уехали в столицу кузбасские хоккеисты? Почему новокузнецкие игры показательны для всего Кубка Петрова?

Счёт в первом матче 1/8 плей-офф чемпионата ВХЛ с московской «Звездой» открыли сталевары на 4-й минуте, капитан Максим Кицын, реализуя большинство, распечатал ворота гостей. К концу стартового периода табло показывало 2:0 в пользу хозяев. На 33-й минуте дубль оформляет Кицын, а в третьем периоде точку в игре ставит нападающий Валерий Поляков. 4:1.

О том, что гости провели работу над ошибками, стало понятно уже на старте второй игры. «Звезда» открыла счёт на первой минуте. Хозяевам арены понадобилось 15 минут, чтобы догнать соперника.

Александр Шевченко оформил в этом матче дубль, забив последний 6-й гол в ворота соперника. Однако до этого в конце второго периода сталевары успели напугать болельщиков.

Итог второй встречи 6:2, счет серии до 4 побед — 2:0. В защиту москвичей можно сказать, что новокузнецкие игры показательны. Все команды, принимающие участие в плей-офф ВХЛ, вышедшие на первые две игры 1/8 в гостях, не одержали ни одной победы. На данный момент нападающие новокузнечан Олег Ломако и Максим Кицын занимают первое и второе место соответственно в топе бомбардиров, выступающих на Кубке Петрова.

Автор: Сергей Ищенко