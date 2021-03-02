На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса губернатор Сергей Цивилев поручил составить рейтинг лучших и худших управляющих компаний области. В связи с некачественной уборкой снега специалисты Госжилинспекции региона будут переведены на усиленный режим работы. Главы муниципалитетов должны будут лично проверять состояние подведомственных им территорий.

«Снегопады в Кузбассе продолжаются. Только за прошедшую неделю из дворовых территорий было вывезено около 16,7 тыс. кубометров снега. Однако от кузбассовцев продолжают поступать обращения по вопросам очистки от снега и наледи. Все они должны быть отработаны незамедлительно. Весь Кузбасс должен знать о худших и лучших управляющих компаниях, так как люди имеют право выбрать другую УК в случае допущенных нарушений», — отметил Сергей Цивилев.

За прошедшую неделю, с 24 по 28 февраля, в регионе очищено от снега более 9 тысяч дворовых территорий и свыше 3 тысяч кровель, 6 тысяч балконных и подъездных козырьков. Как сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирина Гайденко, за это время от жителей региона поступило 117 обращений, из них 77 — по очистке дворов, 40 — по поводу снега на крышах. Этой зимой специалисты ГЖИ уже провели на 87% проверок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Осмотрено более 14 тыс. кровель и 13,5 тыс. придомовых территорий. Выявлено 3,6 тыс. нарушений, из них 2,2 тыс. — по очистке крыш, 1,4 тыс. — по очистке дворов. Нарушителям выдано 426 предписаний и 409 предостережений, в 354 случаях приняты меры административного воздействия.

Только за прошедшую неделю специалисты проверили 1377 кровель и 1381 придомовую территорию. Выявлено 220 нарушений, выдано 81 предписание, в 43 случаях приняты меры административного воздействия. Инспекторы продолжают работу в усиленном режиме, проверки проводятся не только в будние, но и в выходные и праздничные дни.

Наибольшая доля выявленных нарушений приходится на управляющие компании в Кемерове — ООО «РЭУ-9» и ООО «Мегаполис», в Новокузнецке — МП «Кузнецкий сад» и ООО «Лучший дом», в Киселевске — ООО «УК «Согласие в Киселевске», в Прокопьевске — ООО УК «ЖК», в Белове — ООО «Велес», в Междуреченске — ООО УК «Наш дом», в Мысках — МУП МГО «Томуса».

Меньше всего нареканий на качество уборки снега имеют кемеровское ООО УК «Лесная Поляна», новокузнецкое ООО «Любимый город», киселевское ООО УК «Плюс», а также ООО УК «Территория комфорта» в Прокопьевском округе, ООО «Белово СтройГарант» в Белове.

В случае бездействия управляющих компаний и несвоевременной уборки снега во дворах и с крыш многоквартирных домов жителям необходимо сообщать на горячую линию Госжилинспекции по телефону 8 (384-2) 36-93-32.

Для справки. С начала 2021 года управляющие и обслуживающие организации региона очистили от снега 63764 придомовые территории и 21624 крыши, почти 52 тыс. балконных и подъездных козырьков. Всего вывезено 99,7 тыс. кубометров снега.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.