Двухэтажное здание возвели на месте старого автовокзала, который демонтировали еще в 2012 году. В декабре 2019 года по поручению губернатора Сергея Цивилева объект был включен в программу «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», после чего начались активные строительные работы.

«Объект имеет большое значение не только для Белова, но и для трех соседних муниципалитетов. Вокзалом будут пользовать жители Беловского и Гурьевского районов, Краснобродского городского округа. У комплекса высокая пропускная способность – до трех тысяч пассажиров в сутки. Это важно, потому что уже этим летом на чемпионат России по триатлону в Белово приедут более тысячи спортсменов и болельщиков со всей страны. Вопрос о строительстве автовокзала был решен после того, как объект включили в план подготовки к 300-летию региона. На его возведение было выделено 156 миллионов рублей из регионального бюджета», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Объект возвели менее чем за год, работы велись под контролем инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. Конструкция здания способна выдержать землетрясения до восьми баллов. Внутри установлены автоматическая пожарная сигнализация, металлодетекторы и турникеты. Обеспечивается разделение входящих и выходящих пассажиров. Есть лифт для маломобильных граждан, комната матери и ребенка для пассажиров с маленькими детьми. В холлах автовокзала установлены информационные электронные табло и стенды.

Официально новый автовокзал города Белово начнет работу в 05:30 утра во вторник 2 марта 2021 года. Как отметил Сергей Цивилев, в рамках региональной транспортной реформы автопарк пассажирских автобусов города обновлен на 64%. В Беловское ГПАТП уже поступило более 100 современных комфортабельных автобусов пригородного и городского сообщения, еще шесть машин прибудут в ближайшее время.

Напомним, в сентябре 2012 году в здании городского автовокзала 1975 года постройки обрушилось перекрытие крыши, причиной стало нарушение при ведении кровельных работ. После инцидента здание автовокзала демонтировали, а кассы автовокзала были перенесены в помещения подотдела железной дороги.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.