Внесены изменения в действующие меры по противодействию COVID-19. Как сообщается на телеграм-канале Оперштаба по коронавирусу, теперь разрешается:

🎭 С 4 марта работа кружков и секций, проведение досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания (для граждан пожилого возраста);

🥐 5 марта — проведение однодневных ярмарок, посвященных Международному женскому дню, с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе в городах:

– Анжеро-Судженск

– Белово

– Кемерово

– Киселевский

– Междуреченск

– Новокузнецк

– Прокопьевск

🌞 с 12 по 14 марта — проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы;

🏂 с 1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля — проведение мероприятий в рамках закрытия горнолыжного сезона и фестиваля «Грелкафест2021» на горнолыжном комплексе «Шерегеш»;

❗️Все мероприятия необходимо проводить с соблюдением противоэпидемических требований.

Действие режима изоляции в домашних условиях для граждан 65 лет заканчивается 3 марта 2021.

💉 Лучшая защита от коронавируса в настоящее время — это вакцинация!

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".