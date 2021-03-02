Внесены изменения в действующие меры по противодействию COVID-19. Как сообщается на телеграм-канале Оперштаба по коронавирусу, теперь разрешается:
🎭 С 4 марта работа кружков и секций, проведение досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания (для граждан пожилого возраста);
🥐 5 марта — проведение однодневных ярмарок, посвященных Международному женскому дню, с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе в городах:
– Анжеро-Судженск
– Белово
– Кемерово
– Киселевский
– Междуреченск
– Новокузнецк
– Прокопьевск
🌞 с 12 по 14 марта — проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы;
🏂 с 1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля — проведение мероприятий в рамках закрытия горнолыжного сезона и фестиваля «Грелкафест2021» на горнолыжном комплексе «Шерегеш»;
❗️Все мероприятия необходимо проводить с соблюдением противоэпидемических требований.
Действие режима изоляции в домашних условиях для граждан 65 лет заканчивается 3 марта 2021.
💉 Лучшая защита от коронавируса в настоящее время — это вакцинация!