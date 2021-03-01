Электронные трудовые книжки, дети-безбилетники, завершение приёма заявлений на детские антиковидные выплаты. Наступление весны ознаменуется не только таянием снега и приветливым солнцем. С 1 марта в России вступают в силу сразу несколько законов. Арина Мерлова сделала подборку самых важных и интересных нововведений.

Первое нововведение, на которое хотелось бы обратить внимание. Вступили в силу поправки в закон «О защите персональных данных». Они касаются личной информации, которую человек оставляет во время использования различных онлайн-платформ. Теперь клиент сам будет выбирать, какие именно данные — ФИО, электронную почту, мобильный телефон или адрес — он разрешит использовать публично. Всю остальную информацию нельзя распространять по умолчанию.

С 7 марта в электронную трудовую книжку можно включать данные о стаже до 2020 года. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Напомним, ранее в документе отражались только новые сведения. Также в ведомстве напомнили: 31 марта завершается приём заявлений на коронавирусную детскую выплату. Это по 5 тысяч рублей на ребенка возрастом до 7 лет включительно.

Еще одно нововведение касается работы общественного транспорта. Теперь законом запрещено высаживать не оплативших проезд пассажиров младше 16 лет. Штрафовать таких «зайцев» тоже нельзя. Ребенка нужно довезти до его остановки.

Правительство России приняло решение заморозить на 7 месяцев запланированную на 1 марта масштабную реформу технического осмотра автомобилей. Причина — коронавирус. Любая реформа грозит сбоями, а значит, людям придется стоять в очередях, что в условиях пандемии недопустимо. Теперь фото- и видеофиксация проходящих техосмотр автомобилей станет обязательной только с 1 октября.

А еще 1 марта свои границы открыл Кипр. Правда, наши туристы пока попасть туда не смогут. Острова официально внесли Россию в список стран с неблагоприятной эпидобстановкой. Въезд на территорию разрешен только отдельным категориям граждан.

Автор: Арина Мерлова