Еще две школы открылись после капитального ремонта по программе «Моя новая школа», инициированной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. В обновленных образовательных учреждениях в Березовском и в селе Поломошное Яшкинского округа будут учиться более 1,1 тыс. детей.

«Мы стремимся создавать комфортные условия для всех кузбасских школьников и педагогов. При этом у ребят из небольших населенных пунктов должны быть такие же возможности для всестороннего развития, как и у жителей крупных городов. Поэтому мы обновляем сельские школы, которые давно нуждаются в ремонте, оснащаем их современным оборудованием и техникой. Всего по проекту «Моя новая школа» уже модернизированы 17 школ, в 2021 году планируется открыть после ремонта еще 10», — отметил Сергей Цивилев.

В Березовском модернизировали среднюю общеобразовательную школу №1. Здание 1957 года постройки эксплуатировалось более 60 лет и давно нуждалось в капремонте. Работы на объекте начались в мае 2020 года. Уже готов первый корпус школы, до конца 2021 года планируется отремонтировать второй – там учатся начальные классы. Помимо гидроизоляции фундамента, реконструкции кровли, фасадов, систем отопления, водопровода и электроснабжения проведены внутренние строительные и отделочные работы. В создании проекта по ремонту школы приняли участие педагоги, ученики и родители. Так, на месте, где ранее располагалась теплотрасса, решили сделать зону отдыха. Оформление фасада выбирали с помощью конкурса детских рисунков. В школе есть кабинеты педагога-психолога, логопеда, дефектолога. Создана театральная студия, центр профориентации на основе концепции World Skills. На территории установлены спортивные площадки, оборудование для воркаута.

Поломошинская средняя общеобразовательная школа была построена в 1979 году. К капитальному ремонту по губернаторской программе «Моя новая школа» здесь приступили весной 2020 года. Специалисты заменили кровлю, утеплили фасад, провели полную замену наружных и внутренних инженерных сетей, внедрили комплексную систему безопасности, установили новые окна. В школе есть интерактивная телестудия, цифровые лаборатории по физике, биологии, химии, ОБЖ, планетарий, велотренажер «Пилот – 1» с системой виртуальной реальности, обучающий комплекс для изучения правил дорожного движения, тренажеры оказания первой медицинской помощи. Полностью отремонтированы два спортивных зала, на прилегающей территории установлены игровая и спортивная площадки, оборудование для воркаута.

ДЛЯ СПРАВКИ. Программа комплексной модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа» стартовала в Кузбассе 2019 году по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Ее ежегодное финансирование из областного бюджета составляет около 2,5 млрд рублей. После капитального ремонта школа также получает полный комплект нового оборудования: мебель, оснащение для лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.