В мае 2020 года в прокопьевской школе №71 началась модернизация по региональной программе «Моя новая школа», запущенной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Открытие обновленного учреждения состоится 1 сентября 2021 года.

«Школа № 71— самая крупная в поселке Ясная поляна Прокопьевска. Она станет вторым образовательным учреждением в муниципалитете, капитально отремонтированным по региональной программе. В 2020 году мы уже открыли обновленную школу №45 в Прокопьевске. После ремонта ребята будут учиться в современных условиях, для них закуплены новые компьютеры, оборудование для лабораторий, спортивный инвентарь. Открытие школы №71 станет подарком к 55-летию образовательного учреждения, а также к 300-летию Кузбасса и 90-летию Прокопьевска», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

На модернизацию школы №71 направлено более 160 млн рублей. Работы завершены на 80%. Уже готовы кровля и фасад, внутренние и наружные сети водопровода и канализации, сети электроснабжения. Проводится внутренняя отделка всех трех этажей здания: покраска стен, укладка линолеума, облицовка стен пищеблока и лестничной клетки.

Пока 1052 ученика школы посещают занятия в школах №№ 69, 16, 3, а также в Доме детского творчества. До школы №16, которая находится в четырех километрах от школы №71, учеников доставляет автобус. Все остальные образовательные учреждения находятся в пешей доступности от прежнего места учебы. Ребята вернутся за парты обновленной школы в начале нового учебного года, 1 сентября.

В здании будут современные классы, спортзал, интерактивные лаборатории робототехники и виртуальной реальности, медиацентр, профессиональная студия для съемок учебных видео. После капитального ремонта школа получит новую мебель, оснащение для лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику. На прилегающей территории оборудуют спортивно-игровую площадку, площадку для воркаута, беговую дорожку, автогородок.

ДЛЯ СПРАВКИ. Программа комплексной модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа» стартовала в Кузбассе 2019 году по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Ее ежегодное финансирование из областного бюджета составляет около 2,5 млрд рублей. Всего по проекту «Моя новая школа» уже модернизированы 17 школ, в 2021 году планируется отремонтировать еще 10.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.