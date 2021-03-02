Две игры, прошедшие на домашнем льду московской «Звезды», не дали поставить точку в серии до 4 побед. Команды возвращаются в Кузбасс.

Выходя на домашний лед «Звезда» явно ставила перед собой цель прервать сухую серию новокузнецкого «Металлурга», дважды обыгравшего москвичей. Счет открыли хозяева уже на 4 минуте, а менее чем через 5 увеличили разрыв на ещё одну шайбу.

Сталевары, спустя 21 секунду, смогли отыграть один гол, но на перерыв команды отправились при счёте 3:1 на табло: на 20 -й минуте новокузнечане ещё раз пропустили.

За финальный отрезок основного времени «Металлург» вначале сокращает разрыв в счёте, а после, заменив вратаря на шестого полевого игрока, переводит игру в овертайм. В итоге матч продлился почти 5 часов. Исход встречи решил 3 добавочный период. На 110 минуте Валерий Поляков забил победную шайбу для «Металлурга». 5:4.

Первые 13 минут уже 4-го матча серии были явно за «Звездой». Москвичи сумели забить две шайбы и «сталевары» оказались в роли догоняющих. Но за оставшееся время первого периода сталевары смогли отыграться. «Металлург» по ходу встречи несколько раз сравнивал счёт, но в самой концовке встречи «сталевары» получают удаление, что и решает исход матча: 3:4.

Счет в серии до 4 побед — 3:1 в пользу «Металлурга». Пятый и, возможно, решающий матч пройдет в Новокузнецке 2 марта. Говорят, дома и стены помогают.

Автор: Сергей Ищенко