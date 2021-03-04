Школа в Беловском районе ремонтируется по губернаторской программе «Моя новая школа» с июня 2020 года. Но качество и сроки выполнения работ оказались неудовлетворительными. По поручению губернатора Сергея Цивилева на объекте заменят подрядчика.

«Ремонт в школе должны были закончить еще в прошлом году, но поставленные сроки срывались под разными предлогами. В итоге выяснилось, что строительно-монтажные работы выполнены только на 60%, а при их проведении допускались нарушения. Мы не можем продолжать сотрудничество с таким подрядчиком, потому что речь идет о самом важном — безопасности и комфорте детей. Заканчивать строительство школы в Старопестерево будет другая организация», — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

По поручению главы региона на объекте было организовано проведение оперативных штабов под руководством профильного заместителя губернатора Глеба Орлова. В них участвуют представители подрядчика и родители школьников, которые обратились к Сергею Цивилеву в социальных сетях. Подрядчика обязали предоставить всю исполнительную документацию по выполненным работам на рассмотрение в министерство строительства Кузбасса. В результате принято решение о досрочном расторжении договора с организацией. Нового подрядчика выберут посредством аукциона.

Также на объекте будет проведено дополнительное обследование конструкций и проведенных работ независимой экспертной организацией. Необходимо выяснить, допускал ли подрядчик отклонения от проекта. Особое внимание будет уделено пожаробезопасности. В результате сроки сдачи объекта будут вынужденно перенесены. Однако представители родительского комитета отмечают, что у них в приоритете безопасность детей и качество ремонтных работ.

ДЛЯ СПРАВКИ. Программа комплексной модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа» стартовала в Кузбассе 2019 году по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Ее ежегодное финансирование из областного бюджета составляет около 2,5 млрд рублей. Всего по проекту «Моя новая школа» уже модернизированы 17 школ, в 2021 году планируется отремонтировать еще 10.

Фото: телеграм Цивилев. Live

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.