В Мариинске при поддержке Парламента Кузбасса, Фонда президентских грантов и Российского еврейского конгресса состоялась Школа практической истории. 170 школьников собрались, чтобы осмыслить историю своего края и изучить купеческое наследие 20 мариинских семей. К работе были привлечены эксперты из Кузбасса, Алтайского края, Томска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Мариинск в XIX и начале XX века – купеческий город. Купцы здесь выступали инвесторами и меценатами. Развивали культуру, образование и социальную жизнь города.

Замысел Школы практической истории в том, чтобы участники изучили практические кейсы из истории мариинского купечества и могли в будущем применить их на практике с пользой для себя и для развития своих территорий.

Эксперты и кураторы организовали для учеников своеобразное путешествие на машине времени. В первый день участники провели собственные исследования 20 купеческих родов, проанализировали их деятельность и представили собственное понимание наследия мариинских купцов и возможности применения этого опыта в собственной жизненной стратегии. Во второй участники изучали приемы сторителлинга в презентации историй – они позволяют объяснить для себя мотивы деятельности той или иной личности и таким образом сделать эту историю своей, вернуть с архивных полок не просто в виде набора фактов.

В финале исследовательские группы показали немое кино – сюжеты из жизни мариинских купцов на фестивале оживших иллюстраций.

По итогам работы будет выпущено эксклюзивное издание – книга деловых купеческих кейсов для старших школьников северо-востока Кузбасса. Она делится рецептами достижения успеха, примерами целеустремлённости, умения договариваться, превращать препятствия в возможности. Через qr-код здесь можно будет услышать в аудиозаписи голоса купцов, озвученные участниками Школы.

«Эта история нужна нам всем в качестве образца преодоления трудностей, превращения проблем в возможности», – прокомментировал председатель комитета по вопросам туризма спорта и молодежной политики Парламента Кузбасса Сергей Григорьев.

Руководитель Школы практической истории Марина Балашкина отметила, что важно восстановить традиции управления и лидерства, существовавшие в регионе в последние 200 лет.

Осмысление делового купеческого наследия продолжится на межрайонных онлайн-уроках локальной истории.

Школа практической истории ⎼ часть акселератора культурно-исторических проектов «Наше Наследие», призванного помочь становлению локальной идентичности и развитию территорий.