Три пятиэтажных дома до конца 2021 года будут сданы в жилом комплексе европейского типа «Альпийский парк» во втором микрорайоне Юрги, еще один дом строители возведут в четвертом микрорайоне города. Две «социальные» четырехэтажки построят на месте снесенных домов по ул. Ленинградская.

«В юбилейном для Кузбасса году новоселами станут 234 юргинских семьи. 149 из них — участники различных социальных программ: переселенцы из аварийного и ветхого жилья, дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий. Они получат квартиры бесплатно. Обеспечение комфортным жильем социально незащищенных категорий населения — наша приоритетная задача», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В апреле этого года на месте снесенных домов по ул. Ленинградская начнутся подготовительные работы для возведения двух 28-квартирных «социальных» домов. Сдача объектов запланирована на декабрь 2021 года.

Жилой комплекс «Альпийский парк» в Юрге начали возводить еще в августе 2020 года, он будет состоять из 18 домов. На объекте завершена сборка коробки первого пятиэтажного дома, строители приступили к монтажу конструкций еще двух домов: панельного на 35 квартир и кирпичного — на 48. Уже протянуты наружные инженерные сети: отопление, водоснабжение и водоотведение. На эти работы из областного и местного бюджетов было выделено более 35 млн рублей. На территории комплекса будет организована комфортная парковая зона, детские и спортивные площадки, внутриквартальные проезды с парковками. Полностью проект будет завершен в 2025 году.

В четвертом микрорайона Юрги идет строительство второй очереди пятиэтажного 60-квартирного дома на Фестивальной, 16. Степень готовности объекта составляет 60%. В двух подъездах уже начали установку окон и монтаж внутренних инженерных сетей. В марте будет завершено возведение стен третьего подъезда, затем подрядчик приступит к отделке фасада и устройству кровли. Напомним, в этом микрорайоне в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» сдан в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом, новоселами в котором стали 43 семьи, в том числе дети-сироты и многодетные семьи.

Всего в 2021 году в Юрге планируют ввести 25 тыс. кв. метров жилья. Еще по четырем домам уже подготовлена проектная документация на следующий год. Кроме этого, готовится градостроительная документация для застройки снесенного квартала Л-М и площадки шестого микрорайона. В ближайшие четыре года предстоит решить проблему расселения 80 тыс. кв. метров аварийного жилья.

За более чем 800 дней подготовки к 300-летнему юбилею в Кузбассе введено почти 1,9 миллиона квадратных метров жилья. В первую очередь квартиры предоставляются незащищенным категориям граждан. Заселены 60 «социальных» домов, до конца 2021 года планируется сдать еще 24 таких дома.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.