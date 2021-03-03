Виртуальные состязания. Это один из этапов Кузбасской спортивной школьной лиги. В центре нешуточных баталий оказалась Арина Мерлова.

Стритбол на новый лад. Вместо поля — монитор компьютера, а управляется процесс мышкой. В остальном правила те же. В каждой команде по три игрока. Один раунд – 2,5 минуты. Достаточно для того, чтобы показать сопернику свои силы.

Единственную девочку на соревнованиях соперники всерьез не воспринимают. А зря. Одиннадцатиклассница Софья Терёхина трёхочковый забивает с лёгкостью. Хоть и киберспортом занимается относительно недавно. Но компьютерными играми увлекается с детства.

Для честности городские и районные школы разъединили. Каждая команда соревнуется друг с другом. Круговая система. За первое место будут бороться лучшие из лучших.

Это один из этапов Кузбасской спортивной школьной лиги. Туров несколько: настольный теннис, мини-футбол, лыжные гонки, конкурс черлидеров, юных блогеров. А вот киберспорт пополнил ряды только в этом году.

Финальные соревнования Кузбасской спортивной школьной лиги пройдут уже в начале мая. А итоги областного мероприятия подведут летом. Тогда и станет известно, в какой территории региона живут самые активные ребята.

Автор: Арина Мерлова