Глава региона осмотрел обновленный Центральный дом культуры пгт Яшкино, в 2020 году отремонтированный по его инициативе. Также глава региона встретился с женским активом Яшкинского муниципального округа и поздравил их с наступающим праздником.

«Спасибо за активную гражданскую позицию, за то, что находите время для общественной деятельности, для работы с подрастающим поколением. С наступающим Международным женским днем! Приятно, что сегодня мы встречаемся в обновленном Доме культуры. До ремонта он выглядел иначе, а теперь это современное учреждение с удобными помещениями для разных занятий», — обратился к женщинам Сергей Цивилев.

Среди участниц мероприятия были представительницы разных сфер деятельности: медицины, образования, соцобслуживания, культуры, средств массовой информации. К примеру, Зинаида Селезнева 40 лет работает в сфере образования, сейчас она возглавляет Яшкинский дом творчества. Директор Яшкинского техникума технологий и механизации Ирина Галдобина ведет активную общественную работу, возглавляет районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Губернатор обсудил с женским активом развитие регионального туризма, культуры, образования, строительство и поддержку малого бизнеса. Отдельно поговорили о том, что нужно сделать, чтобы молодежь оставалась в Кузбассе.

ДЛЯ СПРАВКИ. Капремонт Дома культуры, построенного в 1980 году, завершился в декабре 2020 года. Он проводился по инициативе Сергея Цивилева в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Строители отремонтировали кровлю и внутренние помещения, заменили отопительную систему, систему вентиляции, обновили фасад здания. Также установлено видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация и эвакуационное освещение. На эти цели было направлено 34 млн рублей. Из них более 26,7 млн рублей — из федерального бюджета, почти 5,5 млн рублей — из областного, 1,7 млн рублей — из местного.

Сегодня в ДК работает 21 клубное формирование, в хореографических и вокальных коллективах, духовом оркестре, молодежном клубе и других объединениях занимаются 343 местных жителя. Два коллектива имеют звание «Народный», один является «Образцовым».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.