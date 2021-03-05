В ходе рабочей поездки в Яшкинский округ Сергей Цивилев проверил, как продвигается строительство новой станции скорой медицинской помощи, а также осмотрел отремонтированную по губернаторской программе Поломошинскую среднюю школу.

«Яшкинская станция скорой помощи обслуживает жителей всего округа – более 27 тысяч человек. За сутки бригады выезжают на 30-40 вызовов, в том числе в отдаленные деревни. В прошлом году для них приобрели четыре новых реанимобиля. Но сама станция пока располагается в старом помещении, требующем капитального ремонта. Требовалось срочное улучшение условий для персонала, поэтому мы приняли решение построить новый современный комплекс», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Здание площадью 800 квадратных метров возводят на территории круглосуточного стационара. Работы начались в сентябре 2020 года и должны быть закончены к июню текущего года. В новом корпусе будут располагаться теплые боксы для машин скорой, автомойка, бытовые помещения и комнаты отдыха для персонала.

Глава региона побывал в Поломошинской средней общеобразовательной школе, которую капитально отремонтировали по губернаторской программе «Моя новая школа». В здании 1979 года постройки заменили кровлю, фасад, все инженерные сети, установили комплексную систему безопасности. Работы начались весной 2020 года, а сейчас ребята уже занимаются в обновленных классах и цифровых лабораториях.

«Ежегодно из областного бюджета выделяется около 2,5 млрд рублей на программу «Моя новая школа». Она позволяет восстанавливать сельские учебные заведения, чтобы ребята из отдаленных территорий тоже имели возможность учиться в современных условиях. Уже отремонтировали и переоснастили 17 школ, еще 10 сделаем в этом году», — отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор Сергей Цивилев поручил решить вопрос со строительством детского сада в пгт Яшкино. Как сообщил замгубернатора Глеб Орлов, при раскопке котлована для здания обнаружили обводненные грунты. На объекте проведут дополнительные геологические изыскания. Работу завершат до конца марта. Сдача детсада намечена на декабрь 2021 года. Губернатор подчеркнул, что сроки окончания строительства сдвигаться не будут.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.