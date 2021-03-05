Реализация программы расселения в Кузбассе была значительно ускорена после того, как губернатор Сергей Цивилев поднял вопрос о ее финансировании на федеральном уровне. В результате в Кемерове лимит был увеличен с 153,6 млн до 221,8 млн рублей. Благодаря этому 127 семей, проживающие в 22 аварийных домах в областной столице, отпразднуют новоселье до конца года.

«Мы делаем все для ускорения процесса расселения аварийных домов. Так, в Кемерове в 2020-2021 годах было изначально запланировано переселить 84 семьи из 11 аварийных домов. Но теперь количество семей увеличено до 127, а 57 из них уже перебрались в более комфортные для жизни условия. Будем и дальше работать над тем, чтобы людям не приходилось слишком долго ждать своей очереди. Только до конца 2022 года в Кузбассе планируется переселить 3872 человек из 1686 домов и квартир», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В областном центре реализуется муниципальная адресная программа переселения из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В соответствии с ней до конца 2024 года в новое жилье планируется переселить 907 семей. 145 зданий, признанных непригодными для дальнейшего проживания, будут демонтированы. Работы финансируются из средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов.

Согласно программе, в 2019—2020 годах из 14 аварийных домов уже были переселены 119 семей. Восемь зданий уже снесены: по ул. Рекордная, 14, ул. Тенистая, 10 и 11, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 198 и 200, ул. Варяжская, 22, ул. Трофимова, 43, ул. Отрадная, 9. В 2021-2022 годах в Кемерове планировалось расселить 143 семьи из 19 домов. Однако благодаря увеличению финансирования темпы могут быть ускорены.

Напомним, в январе Кузбасс защитил заявку на получение финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. В 2021 году регион получит на эти цели 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 370 миллионов будет добавлено из областного бюджета в порядке софинансирования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.