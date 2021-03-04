Угольщики нашли очередное подтверждение того, что тысячи лет назад на территории нынешнего Кузбасса жили мамонты. На Кедровском разрезе обнаружены многокилограммовые бивни. Сегодня они стали экспонатами краеведческого музея. В числе первых их увидела Анастасия Подоляко.

Это исторический момент. В залы вносят бивни, которые пролежали в земле десятки тысяч лет. Их обнаружили во время вскрышных работ на Кедровском разрезе. Чтобы достать и очистить от глины, потребовались силы практически всей бригады. Что делать с находкой, руководство компании «Кузбассразрезуголь» решило однозначно: сохранить и передать в музейный фонд.

Этот бивень — 60 сантиметров в диаметре. С сегодняшнего дня он стал самым мощным в музейной коллекции. Сотрудникам ещё предстоят исследования, но некоторые данные о новых экспонатах можно сказать уже сейчас

«Кузбассразрезуголь» и Областной краеведческий музей связывает давнее сотрудничество. Например, караканский диск, найденный 6 лет назад на Моховском разрезе, также передали угольщики. Также на Моховском в разное время находили доисторические окаменелые деревья, фрагменты костей пещерного льва, который жил во время Ледникового периода. Теперь всё это хранят и исследуют научные сотрудники музея.

Автор: Анастасия Подоляко