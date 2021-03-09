РУСАЛ укрепляет заслон от пандемии коронавируса

Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ выделил 100 миллионов рублей на строительство городской инфекционной больницы в Заводском районе Новокузнецка. Открыть ее планируется в текущем году.

Финансовая помощь в создании современного медицинского центра стала очередным вкладом алюминиевой компании в преодоление пандемии коронавируса.

Напомним, РУСАЛ одним из первых среди российских компаний начал принимать меры по защите жизни и здоровья своих сотрудников и жителей городов присутствия. Так, еще в марте 2020 года, в самом начале первой волны коронавируса, компания перевела часть сотрудников на удаленную работу. Для ее предприятий были оперативно закуплены тепловизоры, бесконтактные термометры и санитайзеры для рук, организована регулярная обработка помещений установками «Холодный туман». Все заводчане обеспечиваются одноразовыми защитными масками, а заболевшие коронавирусом — необходимыми медикаментами.

Основой социальной политики компании, сформированной еще более 10 лет назад ее основателем Олегом Дерипаска, являются традиции добровольчества и помощи местным жителям. В апреле 2020 года для поддержки пенсионеров и ветеранов компании старше 70 лет, оказавшихся в вынужденной изоляции, РУСАЛ запустил волонтерское движение «Время помогать». Несколько месяцев подряд корпоративные волонтеры доставляли им бесплатные 15-килограммовые наборы продуктов первой необходимости. В Новокузнецке помощь компании получали 834 ветерана НкАЗа.

Еще в прошлом году в самый разгар пандемии коронавируса большое количество медицинских масок и оснащенную высокотехнологичным оборудованием машину скорой помощи Новокузнецку передал благотворительный фонд «Вольное дело».

Промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска инициировал еще и создание на Урале и в Сибири многофункциональных медицинских центров для лечения местных жителей. Сейчас 7 «Медицинских центров помощи и спасения» работают в Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске, Саяногорске, Тайшете и Шелехове. Все они были возведены в рекордно короткие сроки. Лечение там прошли более 2500 человек. Инвестором выступила компания РУСАЛ, которая выделила на строительство и оснащение медучреждений 4 млрд рублей.

В Новокузнецке на средства РУСАЛа были закуплены большая партия медикаментов для ГКБ № 1 и оборудование трех помывочных пунктов для дезинфекции машин скорой помощи.

«На НкАЗе на базе Медицинского центра РУСАЛа мы создали собственный прививочный пункт – для него подготовили отдельное помещение и приобрели специальную медицинскую морозильную камеру для хранения вакцины. Наряду с работниками вакцинацию от коронавируса здесь проходят и ветераны предприятия. В настоящий момент прививку поставили около 300 человека», — отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.