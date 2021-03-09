Вопрос своевременной очистки крыш многоквартирных домов обсудили на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса. Глава региона Сергей Цивилев напомнил, что в соответствие с его поручением управляющие компании региона и специалисты Госжилинспекции должны продолжать работу в усиленном режиме. Теперь проверки будут проходить не только в будни, но и в выходные дни.

«Зима в этом году снежная, погода неустойчивая, с резкими перепадами температур. В связи с этим возрастает угроза падения снега и льда с крыш. Наша задача: не допустить ни одного случая травматизма. Поэтому необходимо продолжать усиленную работу по очистке кровель в строгом соответствии с требованиями техники безопасности. Обязательна установка ограждений и знаков, запрещающих пешеходное движение у конкретного дома. Кроме того, снег, сброшенный с крыш, должен оперативно вывозиться с придомовых территорий», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По данным муниципалитетов, в Кузбассе только с 1 по 5 марта очищено от снега более 11,4 тыс. дворовых территорий, 3,9 тыс. крыш, а также 8,9 тыс. балконных и подъездных козырьков. Работали 852 единицы техники, вывезено более 33 тыс. кубометров снега.

Как сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирина Гайденко, за этот период поступило 95 обращений, из них 65 — по очистке дворов, 21 — по поводу крыш. Больше всего жалоб пришло из Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка. У 1824 многоквартирных домов проверены кровли и дворы. Выявлено 305 нарушений, направлено 24 повестки для возбуждения административных дел. За плохую уборку снега управляющим компаниям грозят штрафы: юридическим лицам — 250 тыс. рублей, должностным — 50 тыс. рублей.

Лучше всего работа по очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи на прошедшей неделе была организована в Краснобродском, Киселевске и Новокузнецком районе. В аутсайдерах — Беловский район, Тисульский, Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа. Единственная территория, где с начала зимы ни разу не было выявлено нарушений, — Прокопьевский муниципальный округ.

Для справки. В случае бездействия управляющих компаний и несвоевременной уборки снега во дворах и с крыш многоквартирных домов жителям необходимо обращаться на «горячую линию» Госжилинспекции по телефону: 8 (384-2) 36-93-32.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.