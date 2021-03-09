В рамках кузбасской акции «Родился ребенок» семьи, в которых малыши появились на свет 8 марта, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Как сообщили в Минздраве Кузбасса, в праздничный день в регионе родились 24 мальчика и 21 девочка. В прошлом году в Кузбассе 8 марта появились на свет 42 ребенка: 20 девочек и 22 мальчика.

Лидерами по количеству новорожденных стали Кемерово и Новокузнецк. В этих городах на свет появились по 16 детей, в том числе одна двойня —девочки — родилась в Кемерове. В Междуреченске и Тяжинском родилось по трое малышей, два ребенка появились в Прокопьевске, по одному — в Ленинске-Кузнецком, Тайге, Юрге, Таштаголе и Верх-Чебуле.

Для справки. Акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ako.ru