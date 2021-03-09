В Новокузнецке в рамках муниципальной акции «С заботой о здоровье» работают выездные кабинеты маммографии и флюорографии. Передвижные пункты ведут прием возле крупных торговых центров и на площадях в разных районах города. За два месяца было проведено более 23 тысяч исследований на флюорографах и более 5 тысяч — на маммографах.

«Сделать медицинскую помощь максимально доступной и удобной для населения — одна из приоритетных задач системы здравоохранения региона. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Кузбасс уже поступили 14 передвижных маммографов и 33 флюорографа. Машины в основном направляются в отдаленные территории, но, как показала практика Новокузнецка, и в крупных городах такой вид обследования необходим. Этот опыт нужно внедрять и в других муниципалитетах», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Обследования в мобильных комплексах пользуются популярностью у населения. Для того, чтобы сделать маммографию или флюорографию, предварительная запись не требуется, необходимо только предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Обследование бесплатное, занимает не более 15-20 минут.

Передвижные пункты оснащены современными цифровыми установками, которые делают снимки высокого качества и могут обнаружить новообразование размером менее 5 мм, что позволит начать лечение на самых ранних стадиях заболевания. При необходимости снимок могут прямо из машины отправить в любую клинику России для консультаций с экспертами.

Для справки. По данным Минздрава Кузбасса, смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 42% за последние пять лет. В 2020 году более 2 млн жителей Кузбасса прошли скрининг на выявление этого заболевания.

С 2019 года по региональной программе маммоскрининга было осмотрено почти 60 тыс. женщин. У 157 из них были обнаружены злокачественные новообразования, почти у половины болезнь была на первой стадии. Согласно рекомендации врачей, маммографию раз в два года должна делать каждая женщина после 40 лет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.