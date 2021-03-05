Более 200 миллионов рублей задолжал работодатель нынешним и бывшим сотрудникам шахты «Алексиевской». Проблеме кузбассовцев уже чуть больше года. Сегодня региональные профильные министры сообщили инициативной группе угольщиков, что вопрос о выплате денег, а также дельнейшем функционировании предприятия сдвинулся с мертвой точки.

Сергей Кривов проработал на шахте «Алексиевской» 35 лет. Бывший главный маркшейдер предприятия уволился в мае прошло года и с тех пор ждет, когда экс-работодатель выплатит ему причитающиеся деньги, а это не много ни мало 818 тысяч рублей. Мужчина — один из членов инициативной группы сотрудников обанкротившегося предприятия.

Задача перед руководством региона стоит непростая. Необходимо не только выплатить деньги сотрудникам, но и сохранить перспективное месторождение. На шахте-банкроте добыча остановлена, оставшиеся в штате угольщики поддерживают её в рабочем состоянии. Предприятие уже несколько раз выставлялось на торги, однако покупателя не находилось. Сказался кризис отрасли в целом, а также проблема со сбытом черного золота на восток.

Но в скором времени у предприятия должен появиться новый собственник, а значит, будут погашены и долги перед угольщиками. Ждать осталось недолго, уверены власти. Угольный кризис постепенно сходит на нет, а главное, сменилось отношение к отрасли в целом.

По имеющейся информации, шахтой «Алексиевской» уже заинтересовались некоторые угольные предприятия, и их представители осматривают возможный объект покупки.

Автор: Сергей Ищенко