На Кедровском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь» приступил к работе экскаватор ЭКГ-35 №2. О преимуществах машины и новых возможностях предприятия расскажет Арина Мерлова.

Вторая машина серии самых мощных электрических экскаваторов российского производства. ЭКГ-35 был спроектирован конструкторами «Уралмашзавода» по техническим требованиям УК «Кузбассразрезуголь». При создании двойки были учтены все пожелания специалистов «Кузбассразрезугля», сделанные в процессе эксплуатации первого номера. Укреплена стрела, улучшены траки гусеничных лент, установлены немецкие редуктора. Это полностью усовершенствованный экскаватор. Испытания нагрузкой это показали.

На создание второй машины серии ушло 2 года. Это модернизированная версия головного образца экскаватора с ковшом емкостью 33 кубических метра, работающего на Краснобродском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь». В итоге получилась самая мощная машина российского производства, в которой воплощены лучшие инженерные решения.

Третий ЭКГ-35 приступит к работе в УК «Кузбассразрезуголь» в будущем году. Уже идет его отгрузка на Краснобродский разрез.

Автор: Арина Мерлова