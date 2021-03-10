Губернатор Кузбасса связался с родственниками пострадавшего мальчика. По словам Сергея Цивилева, по данному инциденту будет проведена тщательная проверка, а в Кузбассе проконтролируют надежность всех канализационных люков.
Инцидент произошел в поселке Ижморский. Девятилетний мальчик провалился в открытый канализационный люк, который не было видно из-за снега. Несмотря на падение с трехметровой высоты, школьник не пострадал. Он смог связаться с матерью, которая помогла ребенку выбраться из канализации. После этого родственники школьника обратились к губернатору с просьбой обратить внимание на проблему.
«Я полностью разделяю ваше беспокойство и переживания, вы все сделали правильно. Безопасность детей должна быть обеспечена в первую очередь. Главное, чтобы теперь подобная ситуация нигде не повторилась. Поэтому мы проведем проверку всех люков в Кузбассе. А по ситуации в Ижморском будем разбираться отдельно», — отметил Сергей Цивилев в беседе с сестрой школьника.
Упавший ребенок не получил травм, он приступил к занятиям в школе.
Сейчас люк в Ижморском уже установлен на прежнее место. Причины, по которым он был убран, будут установлены. Главы всех муниципальных образований Кузбасса должны будут организовать проверки состояния канализационных колодцев на подведомственных им территориях.