Губернатор Кузбасса связался с родственниками пострадавшего мальчика. По словам Сергея Цивилева, по данному инциденту будет проведена тщательная проверка, а в Кузбассе проконтролируют надежность всех канализационных люков.

Инцидент произошел в поселке Ижморский. Девятилетний мальчик провалился в открытый канализационный люк, который не было видно из-за снега. Несмотря на падение с трехметровой высоты, школьник не пострадал. Он смог связаться с матерью, которая помогла ребенку выбраться из канализации. После этого родственники школьника обратились к губернатору с просьбой обратить внимание на проблему.

«Я полностью разделяю ваше беспокойство и переживания, вы все сделали правильно. Безопасность детей должна быть обеспечена в первую очередь. Главное, чтобы теперь подобная ситуация нигде не повторилась. Поэтому мы проведем проверку всех люков в Кузбассе. А по ситуации в Ижморском будем разбираться отдельно», — отметил Сергей Цивилев в беседе с сестрой школьника.

Упавший ребенок не получил травм, он приступил к занятиям в школе.

Сейчас люк в Ижморском уже установлен на прежнее место. Причины, по которым он был убран, будут установлены. Главы всех муниципальных образований Кузбасса должны будут организовать проверки состояния канализационных колодцев на подведомственных им территориях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.